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وكالة الطاقة الأوكرانية: رفع العلم الأوكراني فوق محطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية بعد انسحاب القوات الروسية (الشرق)

Lebanon 24
02-04-2022 | 08:51
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