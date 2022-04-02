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أخبار عاجلة
الدفاع الروسية تتهم الصليب الأحمر بالتقصير في عمليات الإجلاء من ماريوبول
Lebanon 24
02-04-2022
|
15:23
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