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اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية عند باب العامود بالقدس (سكاي نيوز)

Lebanon 24
02-04-2022 | 15:41
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