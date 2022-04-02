أخبار عاجلة

مقتل شخص وإصابة 31 في انفجار في ملهى ليلي في باكو

Lebanon 24
02-04-2022 | 23:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
قتلى وجرحى جراء انفجار في ملهى ليلي في باكو عاصمة أذربيجان (صور وفيديو)
lebanon 24
03/04/2022 07:36:41 Lebanon 24 Lebanon 24
سانا: مقتل جندي سوري وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة بحافلة مبيت عسكرية في دمشق
lebanon 24
03/04/2022 07:36:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع السورية: مقتل جندي وإصابة 11 في انفجار عبوة ناسفة في حافلة عسكرية في دمشق
lebanon 24
03/04/2022 07:36:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 بعد نشوب حريق في منزل بولاية سطيف شرق الجزائر جراء انفجار في أنابيب للغاز (الحرة)
lebanon 24
03/04/2022 07:36:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
00:27 | 2022-04-03
00:19 | 2022-04-03
23:29 | 2022-04-02
23:16 | 2022-04-02
23:01 | 2022-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website