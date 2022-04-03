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الراعي: ان انتخابات نيابية ناجحة هي ضمانة لانتخابات رئاسية ناجحة فيأتي رئيس يكون قادرا بالنهوض

Lebanon 24
03-04-2022 | 03:32
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"لبنان٢٤": الرئيس سعد الحريري يترأس عند الساعة 4 اجتماعاً لكتلة "المستقبل" النيابية، وسيكون هناك نقاش مستفيض عن الانتخابات النيابية، وسيتم وضع تصور للمرحلة المقبلة المرتبطة ب"التيار".
lebanon 24
03/04/2022 17:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي في عظة الأحد: من الضروري إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في موعدها وندعو الناخبين إلى خلق واقع جديد
lebanon 24
03/04/2022 17:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: نتطلع مع الشعب اللبناني الى 5 اولويات: الاولى اجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها فالشعب اللبناني التائق الى التغيير يتطلع الى هذين الاستحقاقين ليعبر عن رغبته الوطنية فلا تخيبوا آماله
lebanon 24
03/04/2022 17:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي من بكركي: نتطلّع إلى الضرورة الماسّة لإجراء الانتخابات النيابية في أيار كي تقدّم نخباً وطنية جديدة والانتخابات الرئاسية ليشعر كلّ مكوّن لبنانيّ أنّه شريك في الوطن
lebanon 24
03/04/2022 17:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24
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