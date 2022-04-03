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رئيس الوزراء الباكستاني يدعو الرئيس إلى حلّ مجلس النواب

Lebanon 24
03-04-2022 | 03:42
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الرئيس عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء: لا يجوز الحديث عن التفرّد عند طرح اي قضية طالما ان كل مبادرة ستكون في النتيجة امام مجلس الوزراء لمناقشتها ثم مجلس النواب اذا اقتضى الأمر لذلك لا يمكن لأحد ان يتفرد بشيء
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03/04/2022 17:34:41 Lebanon 24 Lebanon 24
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