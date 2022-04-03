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المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان: مرسوم بحظر زراعة الخشخاش وجميع أنواع المخدرات في كامل أفغانستان

Lebanon 24
03-04-2022 | 04:29
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