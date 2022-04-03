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وزير خارجية إيران يتحدث عن اقتراب بلاده من التوقيع على اتفاق في مفاوضات فيينا (العربية)

Lebanon 24
03-04-2022 | 05:54
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