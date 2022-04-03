24
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
22
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
الاتحاد الأوروبي: نساعد أوكرانيا في توثيق جرائم الحرب
Lebanon 24
03-04-2022
|
06:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: دول التكتل ستواجه "تباطؤا" في النمو الاقتصادي بسبب الحرب في أوكرانيا لكنها لن تواجه "ركودا" (الشرق)
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: دول التكتل ستواجه "تباطؤا" في النمو الاقتصادي بسبب الحرب في أوكرانيا لكنها لن تواجه "ركودا" (الشرق)
03/04/2022 17:37:48
03/04/2022 17:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن: فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا كان سيعني بدء الحرب العالمية الثالثة
Lebanon 24
مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن: فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا كان سيعني بدء الحرب العالمية الثالثة
03/04/2022 17:37:48
03/04/2022 17:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: 5 ملايين شخص قد يفرون من أوكرانيا بسبب الحرب
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: 5 ملايين شخص قد يفرون من أوكرانيا بسبب الحرب
03/04/2022 17:37:48
03/04/2022 17:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة البرلمان الأوروبي: سندعم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والتحقيق في جرائم الحرب بأوكرانيا
Lebanon 24
رئيسة البرلمان الأوروبي: سندعم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والتحقيق في جرائم الحرب بأوكرانيا
03/04/2022 17:37:48
03/04/2022 17:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
وهاب يكشف مفاجأة عن الدولار.. وهذا ما أعلنه عن أموال المودعين
Lebanon 24
وهاب يكشف مفاجأة عن الدولار.. وهذا ما أعلنه عن أموال المودعين
15:59 | 2022-04-02
02/04/2022 03:59:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الـ"MTV" بـ"المقلوب".. هذا ما حصل خلال نشرة الأخبار (صورة)
Lebanon 24
الـ"MTV" بـ"المقلوب".. هذا ما حصل خلال نشرة الأخبار (صورة)
12:47 | 2022-04-02
02/04/2022 12:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ثمن الحلويات في أول أيام رمضان.. إليكم الأرقام والأسعار
Lebanon 24
ثمن الحلويات في أول أيام رمضان.. إليكم الأرقام والأسعار
14:57 | 2022-04-02
02/04/2022 02:57:14
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن تسعيرة المولدات.. انتبهوا لهذا الأمر
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن تسعيرة المولدات.. انتبهوا لهذا الأمر
13:47 | 2022-04-02
02/04/2022 01:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة جديدة من الحريري.. ماذا فيها؟
Lebanon 24
تغريدة جديدة من الحريري.. ماذا فيها؟
11:32 | 2022-04-02
02/04/2022 11:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
10:30 | 2022-04-03
البيت الأبيض: الصراع في أوكرانيا سيكون طويل الأمد
10:14 | 2022-04-03
الأمير الأردني حمزة بن الحسين يعلن التخلي عن لقبه (الحدث)
10:00 | 2022-04-03
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتهم القوات الروسية بارتكاب "إبادة جماعية" في أوكرانيا
09:54 | 2022-04-03
ماكرون: يجب أن تُحاسَب السلطات الروسية على جرائم قتل المدنيين في بوتشا
09:31 | 2022-04-03
قصف جوي يستهدف مصنع جامعة علوم الفضاء في مدينة خاركيف (الجزيرة)
فيديو
بإطلالة ملكية من توقيع مصمم لبناني.. شريهان تفاجئ الجمهور في قرعة كأس العالم بقطر (صور وفيديو)
Lebanon 24
بإطلالة ملكية من توقيع مصمم لبناني.. شريهان تفاجئ الجمهور في قرعة كأس العالم بقطر (صور وفيديو)
23:00 | 2022-04-01
03/04/2022 17:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رولا شامية ستدخل القفص الذهبي للمرة الثانية؟ (فيديو)
Lebanon 24
رولا شامية ستدخل القفص الذهبي للمرة الثانية؟ (فيديو)
02:00 | 2022-04-01
03/04/2022 17:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
Lebanon 24
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
11:00 | 2022-03-31
03/04/2022 17:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact