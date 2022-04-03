أخبار عاجلة

البيت الأبيض: الصراع في أوكرانيا سيكون طويل الأمد

Lebanon 24
03-04-2022 | 10:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: خطة بوتين لهزيمة أوكرانيا فشلت
lebanon 24
03/04/2022 21:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الأميركية: تركيز الجهود الحربية الروسية على دونباس شرقي ⁧‫أوكرانيا‬⁩ ينذر بنزاع طويل الأمد
lebanon 24
03/04/2022 21:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: تركيز الروس على شرق أوكرانيا ينذر بنزاع "طويل الأمد" (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
03/04/2022 21:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: معلوماتنا الاستخباراتية تشير إلى أن القيادة العسكرية الروسية لم تبلغ بوتين حقيقة الفشل الاستراتيجي في أوكرانيا
lebanon 24
03/04/2022 21:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:59 | 2022-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2022-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2022-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2022-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2022-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
14:27 | 2022-04-03
14:18 | 2022-04-03
14:17 | 2022-04-03
14:04 | 2022-04-03
13:51 | 2022-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website