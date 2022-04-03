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الديوان الملكي الأردني: رئيس وزراء إسرائيل يهاتف ملك الأردن في ثالث تواصل بين تل أبيب وعمان خلال أقل من أسبوع

Lebanon 24
03-04-2022 | 10:43
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