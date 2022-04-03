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زيلنسكي: القوات الروسية انسحبت من بعض المناطق لكنها تعيد الانتشار في مواقع أخرى وما جرى في بوتشا إبادة جماعية

Lebanon 24
03-04-2022 | 10:45
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