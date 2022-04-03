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البطريرك الراعي: لبنان في طبيعته هو بلد حيادي ولطالما كان لديه دور حوار وتلاقي (LBCI)

Lebanon 24
03-04-2022 | 14:42
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البطريرك الراعي لـmtv: أسباب العزلة معروفة والحلّ هو في أن يكون لبنان بلداً حياديًّا عندها يعود الازدهار والنمو فالحرب والصراعات والخلافات ليست لصالح اللبنانيين ويجب ألا يكون البلد دويلات أو جمهوريّات ويجب أن يكون سيّد نفسه
lebanon 24
04/04/2022 01:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: إلى متى أيها السياسيّون تمعنون في قهر شعبنا وتنسفون الحلول للإطباق على لبنان؟
lebanon 24
04/04/2022 01:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: من التقيتهم في زيارتي الى مصر شدّدوا على دعم لبنان واستقراره، وهي تشكّل صفحة جديدة في تاريخ البطريركية المارونية ويجب تطويرها من أجل الخير العام الرعوي والكنسي
lebanon 24
04/04/2022 01:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي لـmtv: لبنان فقد صحّته وهويّته الأساسيّة وهي الحياد فهو ليس للحرب والصراعات والانعزال عن العالم إنّما لبنان رسالة الحوار والتلاقي
lebanon 24
04/04/2022 01:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
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