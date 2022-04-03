الراعي: يجب إعادة النظر ببنود الطائف لأن هناك ثغرة أساسية ألا سلطة تستطيع حسم الأمور واتخاذ القرار وكلّ طرف قوي أكان بالسلاح أو السياسة يقوم بهذا الامر

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