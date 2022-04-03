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رئيس وزراء جورجيا: شهدنا 3 صراعات عسكرية خلال الثلاثين عاما الماضية لذلك علينا أن نكون أكثر حرصا
Lebanon 24
03-04-2022
|
17:19
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