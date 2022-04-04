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الخارجية الإيرانية: بايدن لم يتخذ قرارا بشأن العودة للاتفاق والمحادثات أصبحت رهينة للشؤون الداخلية الأمريكية

Lebanon 24
04-04-2022 | 02:39
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