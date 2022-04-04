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الخارجية المصرية: سامح شكري يتوجه إلى موسكو بحثا عن حل دبلوماسي لأزمة أوكرانيا

Lebanon 24
04-04-2022 | 02:51
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