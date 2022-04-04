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وزير الصحة فراس الأبيض: بعض المستشفيات عاجزة عن استقبال المرضى بسبب نقص السيولة والمستلزمات الطبيّة

Lebanon 24
04-04-2022 | 04:56
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