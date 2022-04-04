فراس الأبيض: بعد انخفاض أعداد إصابات كورونا قرّرنا تخفيف القيود المجتمعيّة المتعلّقة بكوفيد مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية حفاظاً على السلامة العامة

Lebanon 24