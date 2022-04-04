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أخبار عاجلة
"سكاي نيوز" نقلاً عن مصدر أمني: إصابة 8 عناصر من الجيش العراقي بهجوم انتحاري جنوب الموصل
Lebanon 24
04-04-2022
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08:02
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