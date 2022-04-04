أخبار عاجلة

الكرملين: التصريحات البولندية بالانفتاح على نشر أسلحة نووية أميركية على أراضيها قد تزيد التوتر في القارة

Lebanon 24
04-04-2022 | 08:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: لا خلاف مع إسرائيل على المستوى الاستراتيجي بشأن إيران وعازمون على ضمان عدم امتلاك طهران أي أسلحة نووية
lebanon 24
04/04/2022 19:18:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: روسيا لن تستخدم أسلحة نووية إلا في هذه الحالة!
lebanon 24
04/04/2022 19:18:48 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الكرملين: روسيا ستستخدم الأسلحة النووية فقط عندما يكون هناك "تهديد لوجود الدولة"
lebanon 24
04/04/2022 19:18:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"أن بي سي" عن مسؤول في النيتو: بيلاروسيا بصدد التحضير لتبرير هجومها على أوكرانيا ونشر أسلحة نووية روسية على أراضيها (الجزيرة)
lebanon 24
04/04/2022 19:18:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:47 | 2022-04-04
09:20 | 2021-12-04
12:16 | 2022-04-04
12:13 | 2022-04-04
12:03 | 2022-04-04
11:59 | 2022-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website