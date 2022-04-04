أخبار عاجلة

الولايات المتحدة ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

Lebanon 24
04-04-2022 | 09:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
واشنطن: نسعى لتعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (سكاي نيوز)
lebanon 24
04/04/2022 19:20:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تحذر من أضرار تعليق عضوية روسيا في منظمة السياحة العالمية
lebanon 24
04/04/2022 19:20:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يقر تشكيل لجنة للتحقيق في المزاعم عن انتهاكات روسية في أوكرانيا
lebanon 24
04/04/2022 19:20:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: الأمم المتحدة لا تستطيع ضمان وصول وفد موسكو إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف
lebanon 24
04/04/2022 19:20:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:47 | 2022-04-04
09:20 | 2021-12-04
12:16 | 2022-04-04
12:13 | 2022-04-04
12:03 | 2022-04-04
11:59 | 2022-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website