ميقاتي ابعد لقائه جنبلاط: لا تعيينات في الوقت الحاضر

استقبل رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كليمنصو، بحضوروزير التربية عباس الحلبي والنائب وائل أبو فاعور.

ميقاتي

وبعد اللقاء قال ميقاتي:

الزيارة لوليد بك تشاورية عادية ونحن نلتقي ونستطلع رأيه ونتداول بالمواضيع التي تهم البلد والحكومة.سئل :ماذا عن البلبلة التي أحدثها تصريح نائب رئيس الحكومة بالأمس؟اجاب: كما فهمت من نائب رئيس الحكومة ان ما أخذ من حديثه كان مجتزأ وهو قصد بما قاله السيولة وليس الملاءة.سئل: هل هناك صيام عن التعيينات؟أجاب : في الوقت الحاضر لا تعيينات.سئل: هل التعيينات ستنتقل الى العهد المقبل؟أجاب: لا تعيينات في جلسة الحكومة يوم الاربعاء المقبل.وردا على سؤال قال : علاقتنا استراتيجية مع وليد بك.