ميقاتي ابعد لقائه جنبلاط: لا تعيينات في الوقت الحاضر

استقبل رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كليمنصو، بحضوروزير التربية عباس الحلبي والنائب وائل أبو فاعور.
ميقاتي
وبعد اللقاء قال ميقاتي:
الزيارة لوليد بك تشاورية عادية ونحن نلتقي ونستطلع رأيه ونتداول بالمواضيع التي تهم البلد والحكومة.
سئل :ماذا عن البلبلة التي أحدثها تصريح نائب رئيس الحكومة بالأمس؟
اجاب: كما فهمت من نائب رئيس الحكومة ان ما أخذ من حديثه كان مجتزأ وهو قصد بما قاله السيولة وليس الملاءة.
سئل: هل هناك صيام عن التعيينات؟
أجاب : في الوقت الحاضر لا تعيينات.
سئل: هل التعيينات ستنتقل الى العهد المقبل؟
أجاب: لا تعيينات في جلسة الحكومة يوم الاربعاء المقبل.
وردا على سؤال قال : علاقتنا استراتيجية مع وليد بك.
جنبلاط
بدوره قال رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط رداً على سؤال حول ترشيح الحزب لمرشحيين في طرابلس: "لنا حضور قديم وتاريخي في طرابلس للحزب التقدمي الإشتراكي ولنا رفاق تاريخيين وبمقدمتهم الرفيقة عفراء عيد التي ستكون ضمن لائحة الرئيس ميقاتي المشتركة بين الحزب وبين طرابلس الوطنية العربية".