أخبار عاجلة

مُحتجون يقطعون طريق ساحة النور في طرابلس من جهة السرايا

Lebanon 24
04-04-2022 | 15:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
إعادة فتح الطريق عند ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس باتجاه الطريق المؤدية إلى السرايا
lebanon 24
05/04/2022 02:15:43 Lebanon 24 Lebanon 24
محتجون يشعلون الإطارات عند ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس باتجاه الطريق المؤدية الى السرايا احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية
lebanon 24
05/04/2022 02:15:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرك لاهالي الطلاب اللبنانيين في أوكرانيا عند ساحة النور في طرابلس
lebanon 24
05/04/2022 02:15:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء تجمع المحتجين في ساحة النور في طرابلس
lebanon 24
05/04/2022 02:15:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
19:15 | 2022-04-04
19:02 | 2022-04-04
19:02 | 2022-04-04
18:32 | 2022-04-04
18:03 | 2022-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website