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سفارة أوكرانيا في القاهرة: روسيا تمنع تحرك سفينة محملة بالقمح الأوكراني بعد أن اشترتها مصر (الجزيرة)

Lebanon 24
04-04-2022 | 17:02
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