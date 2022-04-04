أخبار عاجلة

مجلس الأمن يرحب بالهدنة الأممية واستجابة الأطراف اليمنية لها

Lebanon 24
04-04-2022 | 17:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
أعضاء مجلس الأمن يطالبون الحوثيين بالالتزام بالهدنة ووقف جميع الهجمات عبر الحدود (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
05/04/2022 02:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني: ما زلنا بعيدين عن تحقيق التوازن الضروري في التزامات الأطراف برغم التقدم المحدود في مفاوضات فيينا
lebanon 24
05/04/2022 02:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
لثلاثة أشهر فقط.. مجلس الأمن يمدّد تفويض البعثة الأممية في ليبيا
lebanon 24
05/04/2022 02:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
البعثة البريطانية: رئاستنا لمجلس الأمن ستعمل على ضمان سماع الحقيقة بشأن جرائم الحرب التي ترتكبها روسيا
lebanon 24
05/04/2022 02:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
19:15 | 2022-04-04
19:02 | 2022-04-04
19:02 | 2022-04-04
18:32 | 2022-04-04
18:03 | 2022-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website