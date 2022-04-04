مولوي: هذه الفرصة للبنان ولكلّ ما يتمنّاه المواطنون من حياة أفضل وندعو إلى التوجّه إلى صناديق الإقتراع بانضباط وحرّية وسنتخذ كلّ التدابير لتطبيق القانون من دون أيّ تجاوزات

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