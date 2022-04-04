مولوي: أسعى لإنتخابات شفافة من دون غشّ و"ما في حدا غطّيه" وأقوم بكلّ ما يلزم وسأؤمّن التيار الكهربائي لمراكز الإقتراع ولدينا أكثر من خيار

Lebanon 24