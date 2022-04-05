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أخبار عاجلة
وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي: مجموعة من العقوبات الجديدة على روسيا من المرجح أن تفرض غدا
Lebanon 24
05-04-2022
|
02:31
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