غادة عون قررت رفع قرار منع السفر عن رئيس مجلس ادارة بنك لبنان والمهجر سعد الازهري وبنك عودة سمير حنا بناء على الطلب المقدم لها من المحامي صخر الهاشم بوكالته عن المصرفين (LBCI)

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