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الدفاع الروسية تتهم أوكرانيا بفبركة أدلة على مقتل مدنيين في سومو وكونوتوب ومدن أخرى (سكاي نيوز)

Lebanon 24
05-04-2022 | 04:32
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