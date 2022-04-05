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رئيسة وزراء مولدوفا: أكثر من 390 ألف لاجئ من أوكرانيا دخلوا إلى بلدنا عبر الحدود الشرقية

Lebanon 24
05-04-2022 | 05:51
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