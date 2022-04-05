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أخبار عاجلة
وزيرة الخارجية البريطانية: أكدت مع نظيري الإيطالي على ضرورة وقف الموارد التي تمول نظام بوتين
Lebanon 24
05-04-2022
|
08:28
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