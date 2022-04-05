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رئيس المجلس الأوروبي: روسيا لن تربح حربها وتشديد العقوبات عليها سيوقف الفظائع المرتكبة في أوكرانيا

Lebanon 24
05-04-2022 | 08:42
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