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الاتحاد الأوروبي يمنع سفن روسيا من دخول موانئ الاتحاد باستثناء التي تحمل الغذاء والطاقة

Lebanon 24
05-04-2022 | 09:00
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