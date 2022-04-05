أخبار عاجلة

غوتيريش: حرب أوكرانيا أدت إلى خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير للبنية التحتية

Lebanon 24
05-04-2022 | 10:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بالأرقام.. كم تبلغ خسائر البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا؟
lebanon 24
05/04/2022 20:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأرقام... هذه خسائر البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا
lebanon 24
05/04/2022 20:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
براء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: يحب وقف الهجوم الروسي على أوكرانيا لتجنب مزيد من الخسائر في الأرواح
lebanon 24
05/04/2022 20:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: نتوقع أن نرى خسائر كبيرة على الأرض في أوكرانيا إذا حدث الغزو وكذلك خسائر في صفوف الروس
lebanon 24
05/04/2022 20:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:44 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:02 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:22 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
13:23 | 2022-04-05
13:17 | 2022-04-05
13:16 | 2022-04-05
13:11 | 2022-04-05
13:06 | 2022-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website