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بولندا تقوم بأكبر عملية شراء أسلحة في تاريخ البلاد من ضمنها 250 دبابة "أبرامز" الأميركية (العربية)

Lebanon 24
05-04-2022 | 12:07
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