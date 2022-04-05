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بريطانيا: تم تجميد 350 مليار دولار من أرصدة روسيا ومنعنا بوتين من استخدامها بالحرب (العربية)

Lebanon 24
05-04-2022 | 12:16
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