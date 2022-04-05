أخبار عاجلة

المتحدث باسم البنتاغون لـ"الجزيرة": من الصعب أن نعرف أين تتجه هذه الحرب في أوكرانيا حاليا ولا نعرف كم ستطول وبإمكان بوتين أن ينهيها بجلوسه مع زيلنسكي

Lebanon 24
05-04-2022 | 16:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم البنتاغون: من الصعب أن نعرف أين تتجه هذه الحرب في أوكرانيا حاليا
lebanon 24
06/04/2022 04:17:19 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم البنتاغون: لا نعرف سبب استخدام روسيا صواريخ فرط صوتية وربما كان ذلك لنفاد مخزون صواريخها الدقيقة
lebanon 24
06/04/2022 04:17:19 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة الألمانية: شولتز وماكرون طالبا خلال الاتصال مع بوتين بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا (الجزيرة)
lebanon 24
06/04/2022 04:17:19 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم البنتاغون: بعض المطالب الروسية مثل عدم انضمام أوكرانيا للنيتو ليست من اختصاص بوتين
lebanon 24
06/04/2022 04:17:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:11 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:02 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:22 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
20:58 | 2022-04-05
20:35 | 2022-04-05
20:35 | 2022-04-05
20:21 | 2022-04-05
20:20 | 2022-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website