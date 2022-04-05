المتحدث باسم البنتاغون لـ"الجزيرة": من الصعب أن نعرف أين تتجه هذه الحرب في أوكرانيا حاليا ولا نعرف كم ستطول وبإمكان بوتين أن ينهيها بجلوسه مع زيلنسكي

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