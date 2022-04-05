أخبار عاجلة

مجلس الوزراء السعودي يثمن الجهود الأممية في التوصل إلى هدنة في اليمن

Lebanon 24
05-04-2022 | 17:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مجلس الأمن يرحب بالهدنة الأممية واستجابة الأطراف اليمنية لها
lebanon 24
06/04/2022 04:18:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء السعودي: ندعم الجهود الأميركية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي (العربية)
lebanon 24
06/04/2022 04:18:03 Lebanon 24 Lebanon 24
البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة ترحب بهدنة اليمن
lebanon 24
06/04/2022 04:18:03 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: نرحب بالإعلان عن هدنة شهرين في اليمن ولدينا الآن فرصة لتحقيق السلام (الجزيرة)
lebanon 24
06/04/2022 04:18:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:11 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:02 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:22 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
20:58 | 2022-04-05
20:35 | 2022-04-05
20:35 | 2022-04-05
20:21 | 2022-04-05
20:20 | 2022-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website