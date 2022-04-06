أخبار عاجلة

نيوزيلاندا: سنفرض رسوما بنسبة 35% على جميع الواردات الروسية بسبب مذبحة بوتشا

Lebanon 24
06-04-2022 | 00:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بريطانيا تفرض رسوما ضخمة على الواردات الروسية وعلى رأسها الفودكا (العربية)
lebanon 24
06/04/2022 11:50:52 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوبة الأميركية: لدينا أدلة على أن أفراد القوات الروسية هم من ارتكبوا القتل الجماعي في بوتشا (الحدث)
lebanon 24
06/04/2022 11:50:52 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي لمجلس الأمن الدولي: بوتشا هي مثال فقط على الدمار الذي ارتكبته القوات الروسية
lebanon 24
06/04/2022 11:50:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأوكرانية: مذبحة بوتشا يجب أن تزيل أي تردد أو إحجام غربي عن تزويدنا بكل أنواع الأسلحة
lebanon 24
06/04/2022 11:50:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:41 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
04:31 | 2022-04-06
04:12 | 2022-04-06
04:01 | 2022-04-06
03:54 | 2022-04-06
03:48 | 2022-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website