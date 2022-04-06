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الإئتلاف الحكومي في إسرائيل يفقد الأغلبية في الكنيست بعد إنسحاب نائبة منه

Lebanon 24
06-04-2022 | 02:16
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