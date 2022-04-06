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رويترز عن البنتاغون: الخارجية الأمريكية توافق على صفقة بيع معدات لتايوان تصل قيمتها إلى 95 مليون دولار

Lebanon 24
06-04-2022 | 02:17
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