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السلطات في لوهانسك: احتمال فتح 5 ممرات إنسانية اليوم لإجلاء المدنيين

Lebanon 24
06-04-2022 | 03:05
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