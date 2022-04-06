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أخبار عاجلة
رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد الأوروبي يؤكد عزمه خفض الاعتماد على الغاز الروسي "بأسرع وقت ممكن"
Lebanon 24
06-04-2022
|
03:21
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