أخبار عاجلة

روسيا تقول إنها ستدفع ديونها الخارجية بالروبل وسط مخاوف من التخلف عن السداد

Lebanon 24
06-04-2022 | 05:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الدفاع الأوكرانية تقول إنها طردت قوات روسية نحو بيلاروسيا (العربية)
lebanon 24
06/04/2022 15:02:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الأوكرانية تقول إنها فقدت الوصول لبحر آزوف مؤقتا بعد سيطرة روسيا على ميناء ماريوبول
lebanon 24
06/04/2022 15:02:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: تحدثت مع وزير الخارجية القطري أمس عن الحاجة الملحة لإنهاء روسيا حربها الوحشية وغير المبررة على أوكرانيا
lebanon 24
06/04/2022 15:02:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية الروسي: ديون الدول غير الصديقة لروسيا ستدفع بالروبل
lebanon 24
06/04/2022 15:02:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:41 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2022-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
07:57 | 2022-04-06
07:28 | 2022-04-06
07:26 | 2022-04-06
07:20 | 2022-04-06
07:07 | 2022-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website