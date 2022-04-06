الرئيس نجيب ميقاتي في مستهل الجلسة الحكومية: كل كلام وتشكيك في عدم حصول الانتخابات في موعدها مجرد تحليلات لأن الانتخابات مطلب لبناني قبل أن يكون مطلب أصدقاء لبنان

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