الرئيس ميقاتي: حصل تقدم في مقاربة الملفات الاساسية المرتبطة ببرنامج التعافي الذي تنوي الحكومة ابرامه والمناقشات لا تزال مستمرة وسنتفق على كل النقاط

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