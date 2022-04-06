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الرئيس ميقاتي: اننا امام واقع صعب لكن لن نستسلم وسنظل نعمل لوضع البلد على سكة التعافي

Lebanon 24
06-04-2022 | 06:11
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