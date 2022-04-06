الرئيس ميقاتي: الضجة التي رافقت كلام نائب رئيس الحكومة كانت مقصودة بهدف بث الذعر واليأس فما قاله كان يهدف الى دعوة الجميع للتعاون للخروج من الواقع الصعب

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